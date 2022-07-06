انتشال جثمان أحد قتيلي منجم كوزباس

قال مصدر في إدارة مدينة ميجدوريتشينسك، إن رجال الإنقاذ تمكنوا من رفع جثمان أحد عمال المناجم القتلى في منجم "راسبادسكايا – كوكسوفايا" في كوزباس.

وأشار المصدر، إلى أن المنجم المذكور، شهد انهيار الصخور يوم أمس الثلاثاء في أحد أقسامه، ونجم عن ذلك مقتل اثنين من العمال وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأضاف المصدر: "جرى رفع جثمان أحد عمال المنجم إلى السطح، وتم التعرف على هوية العامل".

وشدد المصدر، على أن "عملية البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة".

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ووفقا لمعطيات مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، تم بعد وقوع انهيار الصخور في المنجم، إخراج 188 شخصا من أصل 190 كانوا موجودين تحت الأرض لحظة وقوع الحادث.

المصدر: وكالات