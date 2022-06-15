الدفاع الروسية: تدمير مستودعات تحوي أسلحة نقلها الناتو إلى كييف بما في ذلك مدافع هاوتزر M777

قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة دمرت بواسطة صواريخ "كاليبر" مستودع ذخيرة بالقرب من لفوف يحوي أسلحة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، بما في ذلك مدافع هاوتزر M777.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

-أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 في منطقة دونيتسك.

-دمرت القوات المسلحة الروسية باستخدام صواريخ "كاليبر" مستودع ذخيرة بالقرب من لفوف يضم أسلحة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، بما في ذلك مدافع هاوتزر M777

- دمرت المقاتلات الروسية أربعة مدافع هاوتزر M777 الأمريكية ومحطة حرب إلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية.

- اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 12 قذيفة من طراز Uragan MLRS في مناطق دونيتسك ولوغانسك.

- استهدفت الصواريخ والمدفعية الروسية 313 منطقة تمركز عسكرية

-دمرت القوات الجوية الروسية نظامي دفاع جوي من طراز Buk-M1، وموقعين لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ومركز اتصالات في منطقة دونيتسك، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة في منطقة لوغانسك بصواريخ روسية عالية الدقة.

-استهداف صاروخي روسي عالي الدقة لمطار "فوزنيسنسك" العسكري في منطقة نيكولاييف وتدمير طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني.

▪️ بالقرب من محطتي دوبروبول وبوكروفسك في جمهورية دونيتسك وأورلوفشينا في منطقة دنيبروبتروفسك، تم تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تم تسليمها للقوات الأوكرانية.

المصدر: RT