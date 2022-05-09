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بيسكوف يؤكد إلغاء الجزء الجوي للاستعراض العسكري في موسكو بسبب الأحول الجوية السيئة

أخبار روسيا

بيسكوف يؤكد إلغاء الجزء الجوي للاستعراض العسكري في موسكو بسبب الأحول الجوية السيئة
Sputnik
الاستعراض العسكري في موسكو، 9 مايو 2022
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه تم إلغاء الجزء الجوي من الاستعراض العسكري الذي يجري اليوم الاثنين بمناسبة يوم النصر على النازية في موسكو.

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وردا على سؤال صحفي حول صحة المعلومات بشأن إلغاء الجزء الجوي للاستعراض العسكري في موسكو قال بيسكوف: "نعم".

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، سابقا، عن كبير الخبراء في مركز "فوبوس" للأحوال الجوية، يفغيني تيشكوفيتس، أن الأحوال الجوية في لحظة إجراء الجزء الجوي للاستعراض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو ستكون صعبة.

المصدر: نوفوستي

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