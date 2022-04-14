قال رئيس اللجنة البرلمانية لشبه جزيرة القرم، يوري غمبل، إن موقف المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبين بشأن وضع شبه الجزيرة يحظى بالاحترام.

وأضاف غمبل: "موقف لوبين من قضية عائدية القرم يحظى بالاحترام، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن سكان القرم اعتبروا دائما شبه جزيرة القرم روسية ولم يندموا على ذلك ولو دقيقة واحدة".

إقرأ المزيد

وبحسب قوله، فإن أهالي القرم يتمنون فوز لوبين في الانتخابات المقبلة:"ستكون المعركة صعبة للغاية، حيث ستستخدم القوات الموالية لأمريكا النطاق الكامل ، بما في ذلك التقنيات القذرة، لمنع فوز مرشح مستقل يعترض عليها، وقادر على الدفاع عن المصالح الوطنية لبلاده وشعبه، وألا يكون دمية".

وشدد النائب الروسي غمبل على أنه "بغض النظر عن نتائج الانتخابات في فرنسا، سيسعد أهالي القرم برؤية لوبين في شبه جزيرة القرم".

في وقت سابق، قالت المرشحة الرئاسية الفرنسية، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، مارين لوبين، إنها لا تزال تعتبر شبه جزيرة القرم روسية ولا تأسف للحظر المفروض عليها لدخول أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي