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لوبان تجدد اعترافها بروسية شبه جزيرة القرم

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لوبان تجدد اعترافها بروسية شبه جزيرة القرم
Gettyimages.ru
مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان
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جددت المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان اعترافها بروسية شبه جزيرة القرم، مذكّرة بأن قرار عودة القرم إلى الوطن الأم تم اتخاذه في استفتاء في هذه الجمهورية.

وقالت لوبان في تصريح لقناة BFM الفرنسية، إنها "تواصل اعتبار شبه جزيرة القرم روسية".

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وردا على سؤال حول إدراج كييف اسمها في قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم في أوكرانيا على خلفية موقفها هذا الذي أعلنته سابقا، أضافت: "أنا لست نادمة على ذلك على الإطلاق، لأن القرار بشأن وضع شبه جزيرة القرم تم اتخاذه في استفتاء".

وتابعت: "لن أذهب إلى كييف الآن، لكن إذا تم انتخابي فقد يقررون رفع الحظر".

المصدر: "تاس"

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