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لجنة التحقيقات الروسية: سندرس الالتماس بشأن حجز ممتلكات مواطنين غادروا على خلفية العملية في أوكرانيا

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لجنة التحقيقات الروسية: سندرس الالتماس بشأن حجز ممتلكات مواطنين غادروا على خلفية العملية في أوكرانيا
Sputnik MAXIM BLINOV
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أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنها ستدرس التماس النائب في مجلس الدوما سلطان حمزاييف بشأن حجز ممتلكات المواطنين الذين غادروا روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات سفيتلانا بترينكو أن "التماس البرلماني بشأن حجز ممتلكات المغادرين لروسيا سيدرس باهتمام من ناحية التشريعات القائمة".

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وكان النائب في مجلس الدوما سلطان حمزاييف قد توجه إلى رئيس لجنة التحقيقات ألكسندر باستريكين بمقترح وضع آلية قانونية لحجز ممتلكات المواطنين الذين غادروا روسيا، وتم فتح تحقيقات معهم تحت المادة التي تعاقب على نشر "معلومات كاذبة حول القوات المسلحة الروسية" حتى عودتهم.

المصدر: تاس

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