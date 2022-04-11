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بعد تحويل "غوغل" الروس إلى "موتى".. موسكو تطالبها بالكف عن إطلاق تهديدات للمستخدمين الروس

أخبار روسيا

بعد تحويل
Legion-Media
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طالبت موسكو "غوغل" بأن تحذف فورا التهديدات التي يتعرض لها المستخدمون الروس، وذلك بعد حادث اقترحت فيه خدمة الترجمة الآلية للمنصة خيار "الروس الموتى" بدلا من "الروس الأعزاء".

وقالت الوكالة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام "روس كوم نادزور" في بيان لها اليوم الاثنين: "في وقت سابق، تم اكتشاف انتهاك يحمل طابعا متطرفا في عمل خدمة Google.Translate، حيث تبين أنه عند إدخال عبارة dear Russians (الروس الأعزاء) للترجمة، اقترحت هذه الخدمة على المستخدمين الروس استبدالها بترجمة العبارة "dead Russians" (الروس الموتى)".

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وتابع البيان أن "روس كوم نادزور" طالبت الشركة الأمريكية "باتخاذ إجراءات شاملة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث التي تمس بالمستخدمين الروس".

ولفتت "روس كوم نادزور" إلى عدم وجود مثل هذه الاقتراحات في طلبات البحث التي تخص جنسيات أخرى.

المصدر: "نوفوستي"

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