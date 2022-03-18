روسيا.. تراجع معدل الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية أنها سجلت خلال اليوم الأخير 34.4 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في تراجع عن معدلاتها المسجلة أمس الخميس.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا اليوم الخميس أنها رصدت خلال آخر 24 ساعة 34442 إصابة جديدة بالعدوى.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير في البلاد بواقع 524 حالة وفاة.

وإجمالا سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة 17 مليونا و518699 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 363563 حالة وفاة.

المصدر: تاس