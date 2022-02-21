الرئيس الروسي والمستشار الألماني يبحثان هاتفيا الملف الأوكراني

أفادت الحكومة الألمانية، مساء الاثنين، بأن المستشار أولاف شولتس بحث هاتفيا الملف الأوكراني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان الحكومة أن المستشار الألماني أبلغ بوتين أن الاعتراف باستقلال جمهوريتي دوينتسك ولوغانسك يعد "خرقا لاتفاق مينسك".

وكان الرئيس الروسي قال إنه سيتخذ اليوم الاثنين قراره حول مسألة الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد.

وترأس بوتين اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الروسي حيث أبلغ أعضاؤه الرئيس بمواقفهم بشأن مسألة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين تعتبرهما روسيا حاليا جزءا من أراضي أوكرانيا.

وأيد أعضاء المجلس، بينهم رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، وسكرتير مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، ونائب رئيس مجلس الأمن، دميتري مدفيديف، ووزير الداخلية، فلاديمير كولوكولتسيف، ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية، سيرغي ناريشكين، ومدير هيئة الأمن الفدرالية، الكسندر بورتنيكوف، فكرة الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

المصدر: RT