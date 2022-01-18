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موسكو: الاختبارات تظهر فعالية وسلامة لقاح "سبوتنيك М"

أخبار روسيا

موسكو: الاختبارات تظهر فعالية وسلامة لقاح
Sputnik
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قالت حكومة مدينة موسكو، إن الاختبارات الابتدائية أظهرت فعالية وسلامة لقاح "سبوتنيك М" الروسي المخصص لوقاية القاصرين من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان، تم نشره على موقع عمدة العاصمة الروسية، أن هذه النتائج المبدئية تسمح بالاستنتاج بأن اللقاح يتسم بالآمان، حيث لم تظهر أية أعراض جانبية جدية لدى الذين تم تطعيمهم بهذا اللقاح.  

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وقال إسماعيل عثمانوف كبير أطباء الأطفال بمديرية الصحة بموسكو: "حتى الآن لم تظهر أية أعراض سلبية جدية لدى جميع الذين تم تطعيمهم بهذا اللقاح. في حالات منفردة ظهر ارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم، وبعض التعب والألم في موقع الحقن. لكنها اختفت جميعها بعد فترة قصيرة، أي خلال أقل من يوم واحد".

ووفقا له، تسمح النتائج الأولية للدراسة، التي شارك فيها بالفعل 1.5 ألف من القاصرين، بالاستنتاج بأن اللقاح آمن.

 المصدر: حكومة مدينة موسكو

 

 

 

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