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غينسبورغ: لقاح "سبوتنيك M" حيز التداول الأسبوع المقبل

الصحة

غينسبورغ: لقاح
Sputnik
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قال رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إنه يتوقع دخول لقاح "سبوتنيك M" للقاصرين المضاد لفيروس كورونا، إلى حيز التداول المدني في الأسبوع المقبل.

وأضاف غينسبورغ: "ننظر من جانبا مع وزارة الصحة الروسية بصرامة تامة لموضوع المراقبة، لذلك تشارك عدة مؤسسات أخرى في مراقبة هذا اللقاح. نتوقع أن يتم طرحه للتداول في الأسبوع المقبل".

في 24 نوفمبر، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح وطني روسي لوقاية القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك تحت تسمية: Gam-COVID-Vak M ("سبوتنيك  M").

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في وقت سابق، صرح مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنتسوف، بأن تطعيم القاصرين سيكون طوعيا، وسيتم تنفيذه بموافقة الوالدين أو الممثلين القانونيين.

المصدر: نوفوستي

 

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