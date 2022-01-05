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غينتسبيرغ يكشف موعد تداول اللقاح عبر الأنف ولقاح الأطفال ضد كورونا

أخبار روسيا

غينتسبيرغ يكشف موعد تداول اللقاح عبر الأنف ولقاح الأطفال ضد كورونا
Sputnik
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قال ألكسندر غينتسبيرغ مدير مركز"غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة إن لقاح الأنف ضد فيروس كورونا المستجد سيطرح للتداول الجماهيري في عام 2022 المقبل.

وأشار غينتسبيرغ إلى أن، مركز"غاماليا" يخطط لإجراء تجارب سريرية لدواء وقائي يقي من الإنفلونزا وفيروس كورونا في آن واحد.

وبالنسبة للقاح المخصص لوقاية الأطفال من فيروس كورونا، أضاف الخبير: "أعتقد أن اللقاح سيكون متاحا في العام المقبل لجميع الأطفال - الذين يرغبون بذلك طبعا - التطعيم سيكون طوعيا تماما. وهذا أمر مهم للغاية".

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ويشار إلى أن مركز"غاماليا"، قام بتصميم عدة لقاحات للوقاية من فيروس كورونا: "سبوتنيك V"، و"سبوتنيك لايت" المخصص في المقام الأول لإعادة التطعيم، وكذلك "سبوتنيك M" للقاصرين.

المصدر: نوفوستي

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