كورونا في روسيا.. انخفاض عدد الإصابات اليومية بالفيروس إلى تحت 31 ألفا

سجلت السلطات الصحية الروسية 30752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1179 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 31096 إصابة و1182 حالة وفاة في اليوم السابق.

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وأصبح هذا المؤشر للإصابة اليوم بالفيروس الأدنى منذ 13 أكتوبر الماضي.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3004 إصابات)، ومدينة بطرسبورغ (2209 إصابة) وضواحي موسكو (1854 إصابة).

وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 36976 مريضا، مقابل 34615 مريضا قبل يوم.

وبذلك بلغ إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في روسيا منذ تفشي الجائحة، وفق الإحصائيات الرسمية، 9 ملايين و895597 إصابة، وتعافى من المرض 8 ملايين و602067 شخصا، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 284823 حالة وفاة.

المصدر: RT