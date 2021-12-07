كورونا في روسيا.. معدل الإصابات اليومية يتراجع بواقع ألف حالة

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 31096 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة انخفاضا من 32136 حالة في اليوم السابق، إضافة إلى 1182 حالة وفاة جديدة مقابل 1184 في إحصائية أمس الاثنين.

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بذلك بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد 9 ملايين و864845 حالة، منها 283644 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وزاد عدد المتعافين من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي بواقع 34615 شخصا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 8 ملايين 565091 حتى الآن.

وشهدت العاصمة موسكو تراجعا ملموسا في عدد الإصابات الجديدة من 3134 أمس إلى 2573 اليوم، مع ارتفع الوفيات من 91 إلى 94 خلال يوم.

وفي مقاطعة موسكو ظل معدل الإصابات اليومية على نفس المستوى تقريبا (2208 اليوم مقابل 2215 أمس)، بينما تراجع عدد الوقيات الجديدة من 62 إلى 52.

وواصلت المؤشرات الوبائية تراجعها بالتدريج في مدينة بطرسبورغ، حيث رصدت 2381 إصابة و51 وفاة خلال اليوم الماضي مقابل 2412 إصابة و55 وفاة في الإحصائية السابقة.

المصدر: RT