مجموعة سفن الأسطول الشمالي الروسي تتزود بمياه الشرب والأغذية في ميناء الجزائر

تمكنت مجموعة السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي الروسي من التزود بمياه الشرب والمواد الغذائية في ميناء الجزائر العاصمة، حسبما جاء في بيان صدر عن الأسطول اليوم الأربعاء.

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وأشار البيان إلى أن المجموعة ستواصل سيرها في مياه البحر الأبيض المتوسط في الاتجاه الشرقي.

وفي 23 أغسطس دخلت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "نائب الأدميرال كولاكوف" على رأس مجموعة السفن الحربية الروسية (التي تضم أيضا سفينة الإنقاذ "ألطاي" والناقلة المتوسطة "الأكاديمي باشين") إلى ميناء مدينة الجزائر بعد رفض السلطات الإسبانية السماح للمجموعة بالرسو في ميناء سبتة.

والسبت الماضي، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "استغرابها" لقرار مدريد هذا، مشيرة إلى أنه جاء "على خلفية التطور الإيجابي للتنسيق فيما يخص دخول السفن الحربية الروسية في الموانئ الإسبانية". وأضافت الوزارة أن خطوة إسبانيا هذه "تناقض بشكل واضح روح إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين في العام 2009 وكذلك التنسيق البناء الذي كان يتطور بين روسيا وإسبانيا في السنوات الأخيرة".

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وبات دخول سفن حربية روسية إلى سبتة ممارسة روتينية في الفترة من العام 2010 حتى العام 2016، وذلك قبل تعليق هذه الممارسة بسبب موقف بريطانيا التي انتقدت إسبانيا لتقديمها دعما لوجستيا لسفن شاركت في العمليات العسكرية الروسية في سوريا.

المصدر: "إنترفاكس"