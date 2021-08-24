موسكو: روسيا ترى في الأبحاث الغربية في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي تهديدا لأمنها

حذر أوليغ خراموف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، من مخاطر ناجمة عن السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي.

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وقال خراموف اليوم الثلاثاء أثناء منتدى "الجيش-2021" العسكري التقني الذي تجري فعالياته في ضواحي موسكو: "إن مجال الذكاء الاصطناعي يتحول لا محالة إلى مجال لمواجهة عسكرية وسياسية، وليس لتنافس علمي وتقني فقط".

وتابع المسؤول الروسي قائلا إن "الدول المتطورة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ودول أخرى من أقرب حلفائها، تروج بقوة وعلى مختلف المنصات الدولية لما ينفع لها من المناهج في بلورة أسس تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحديد تطبيقها في مجالات مختلفة".

وأضاف: "من البديهي أن الدول التي نجحت في بلورة هذه القواعد والمعايير والتي تحاول تثبيتها على المستوى الدولي، تسعى للحصول على إمكانيات جديدة في الهيمنة العالمية، في ظل الواقع التاريخي المتغير".

وأشار خراموف بهذا الصدد إلى وجود خطر التلاعب بمعايير أداء الأنظمة المذكورة ومعايير موثوقيتها ومأمونيتها، وهو ما من شأنه "أن يسمح باستغلال التقنيات الجديدة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية آنية".

وختم نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي بالقول إن كل ذلك "يهدد الأمن القومي لروسيا ويملي علينا ضرورة الرد على هذا الأمر بالشكل المناسب".

المصدر: "إنترفاكس"