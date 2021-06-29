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بيسكوف: من غير الواقعي تطعيم 60% من سكان روسيا بحلول الخريف المقبل

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بيسكوف: من غير الواقعي تطعيم 60% من سكان روسيا بحلول الخريف المقبل
Sputnik Kirill Kalinnikov
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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أعلن الكرملين أن المواعيد المتعلقة بحملة تحصين المواطنين الروس ضد فيروس كورونا ستتم مراجعتها بسبب عدم واقعية الخطط السابقة لتطعيم 60% من سكان البلاد بحلول الخريف المقبل.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أثناء موجز صحفي اليوم الثلاثاء: "من البديهي أن تطعيم 60% أمر غير ممكن، وسيتم تغيير مواعيد هذه العملية. لقد رأينا أن هذا الأسبوع فقط شهد بدأ عدد الراغبين في تلقي اللقاح يرتفع شيئا فشيئا. أما قبل ذلك فكانت وتيرة التطعيم منخفضة للأسف، على الرغم من أن الدولة وفرت كل الإمكانيات الضرورية لذلك".

وأعرب بيسكوف عن ارتياح السلطات الروسية لتنامي عدد "المواطنين الواعين"، مضيفا أنه يأمل أن تمضي هذه العملية قدما.

المصدر: "إنترفاكس"

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