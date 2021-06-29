روسيا.. أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وزيادة قياسية في عدد الوفيات

سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 20616 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات، حيث بلغ 652 حالة وفاة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (6209)، تليها مدينة بطرسبورغ (2453)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1374).

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، أن 14697 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين منذ بداية تفشي الوباء في روسيا إلى 4 ملايين و984037 شخصا.

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء في روسيا إلى 5 ملايين و493557 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 134545 حالة.

هذا واتخذت السلطات الروسية جملة من الإجراءات لتحفيز المواطنين على مزيد من الإقبال على التطعيم ضد الفيروس، كما فرضت إلزامية التطعيم في عدد من القطاعات المهنية، لمواجهة العدد المتزايد من الأصابات بالفيروس مؤخرا.

المصدر: RT