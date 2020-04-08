مصرع 4 أشخاص جراء حريق اندلع بدار لرعاية المسنين في موسكو

لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع في إحدى دور رعاية المسنين في موسكو، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي أن شخصين، توفيا في المستشفى متأثرين بإصاباتهما، جراء الحريق الذي نشب في دار رعاية المسنين، الواقع في شمال غرب العاصمة.

وكشف نائب عمدة موسكو، بيوتر بيريوكوف، أن الحريق اندلع في قبو المبنى.

وأضاف أن نحو 10 أشخاص أصيبوا في الحادث، بينهم رجل إطفاء، أعطى كمامته لمريض أثناء عملية الإجلاء، واستنشق غازات سامة نتجت عن الحريق.

وأشار المسؤول إلى أنه تم إنقاذ 50 شخصا في المكان.

المصدر: تاس