هل يصبح سيف الإسلام القذافي رئيسا لـ ليبيا؟
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سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا من مدينة سبها الجنوبية التي اعتقل بالقرب منها قبل عشر سنوات،
ترشح بالرغم من كونه متوقعا إلا أنه أثار الكثير من الجدل فور الإعلان عنه، فكان أول رد من محكمة الجنايات الدولية التي قالت إن مذكرة التوقيف الصادرة بحق سيف الإسلام لا تزال سارية، بينما رأى محامي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي أن القضاء الليبي هو المخول الوحيد باتخاذ أي قرار يخص موكله.
هل يبدأ سيف الإسلام من حيث انتهى؟ أم أن عقبات كثيرة ستقف في طريقه لقيادة ليبيا جديدة مختلفة تماما عن الصورة التي تركها عليها؟
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