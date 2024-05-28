 
مباشر

هزة أرضية في مدينة المرج شرقي ليبيا

أخبار العالم العربي

هزة أرضية في مدينة المرج شرقي ليبيا
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmki

أعلنت مديرية أمن المرج في شرق ليبيا اليوم الثلاثاء وقوع هزة أرضية شعر بها أهالي المدينة.

إقرأ المزيد
مصر.. عباس شراقي يتحدث عن خطورة زلزال إثيوبيا وتداعيات تصل إلى ليبيا ويحذر من
مصر.. عباس شراقي يتحدث عن خطورة زلزال إثيوبيا وتداعيات تصل إلى ليبيا ويحذر من "طوفان" في السودان

وقالت المديرية في بيان على "فيسبوك"، إنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر جراء الهزة، التي وقعت عند الساعة 9:33 صباحا واستمرت لـ3 ثواني.

وتداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول وقوع الهزة، منتقدة غياب وجود شبكة لرصد الزلازل تستطيع أن تحدد قوة الهزة ومكانها وزمانها.

تجدر الإشارة إلى أن المدينة سبق أن عاشت على وقع زلزال عنيف بقوة 5.3 درجات سنة 1963، اعتبر من أكبر الكوارث الطبيعية التي شهدتها ليبيا، وراح ضحيته 243 قتيلا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا