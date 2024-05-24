لوموند الفرنسية "متخوّفة" من "تمهيد لتواجد روسي عسكري وناعم" في تونس

انبرت "لوموند" الفرنسية تكرر أقاويل أطلقتها نظيرتها "لاريبوبليكا" الإيطالية حول تمهيد موسكو لتواجد عسكري روسي في تونس، مدعوم بقوة ناعمة ممثلة بقناة RT.

وأعادت صحيفة "لوموند" الفرنسية التأكيد على ما نشرته صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية مؤخرا.

وكتبت في مقال لها عن تواتر هبوط طائرات روسية في جزيرة جربة التونسية واصفة الأمر بـ"المؤشر على عديد من الأمور منها استراتيجية موسكو لـ"ولوج" تونس بصيغ متعددة".

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وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن تواتر الطيران الروسي إلى الجزيرة الواقعة جنوب شرق تونس يأتي في "إطار استراتيجي لموسكو للتوجه والتواجد فوق الأرض التونسية".

وأفاد المقال بأن "مطار الجزيرة، وهو الملاذ السياحي المهم في البلاد، "أضحى في الآونة الأخيرة مسرحا لتحركات جوية روسية غير عادية".

السفارة الروسية في ليبيا كانت نفت مزاعم الغرب حول رصد طائرات عسكرية روسية وهي تهبط في مطار جربة التونسية بالقرب من الحدود الليبية

القوة الناعمة RT العربية

وأكد الصحيفة الفرنسية أن التقارب بين روسيا وتونس سترافق قوة ناعمة ممثلة بقناة RT العربية. وذكرت أنه على مدار أسابيع، انتشرت في تونس لوحات إعلانية تروج لقناة RT العربية، الممولة من الدولة الروسية، مع وسم "هاشتاغ" "#اسأل_أكثر".

وأضافت تقول إن"قناة RT العربية قد افتتحت مؤخرا مكتبا لها في الجزائر ووظفت مراسلا لها في تونس".

وفي السياق ذاته، نبهت الصحيفة الفرنسية إلى أن تونس كانت تقليديا مرتبطة بالمعسكر الغربي، حيث يرتبط جيشها ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة، "ومن المؤكد أن التطور المحتمل المؤيد لروسيا في البلاد سيشكل انفصالا، على الرغم من أنه في هذه المرحلة مجرد أمر نظري للغاية".

المصدر: RT