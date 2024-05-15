 
مباشر

السفير الروسي لـRT: لا قواعد عسكرية روسية في ليبيا ونتعاون مع جيشها الوطني حسب متطلباته (فيديو)

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjjr

أكد سفير روسيا في ليبيا آيدار آغانين أن مزاعم الغرب حول نوايا روسيا إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا مجرد تشويش على الأمور، مشيرا إلى نية الغرب عرقلة أي عمل مشترك لحل الأزمة الليبية.

وقال آغانين في تصريح لقناة RT: "التقارير الغربية عن نيّة موسكو إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا مجرد تشويش للأمور، فالدول الغربية هي التي دمرت ليبيا ومؤسساتها".

وأضاف: "تسعى هذه الدول لعرقلة أي عمل مشترك يرمي إلى إيجاد حل للأزمة الليبية، في محاولة منها للسيطرة على الأمور".

وتابع: "من هذا المنطلق يصدر الغرب الاتهامات لروسيا بأمور سلبية مختلفة، ولذلك أقول وبكل وضوح إنه ليس لدينا أي قواعد عسكرية وأي نية لإنشاء أو تأسيس قواعد عسكرية في ليبيا، ونحن فقط نتعاون مع الجيش الوطني الليبي حسب متطلباته".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا