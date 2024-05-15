السفير الروسي لـRT: لا قواعد عسكرية روسية في ليبيا ونتعاون مع جيشها الوطني حسب متطلباته (فيديو)

أكد سفير روسيا في ليبيا آيدار آغانين أن مزاعم الغرب حول نوايا روسيا إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا مجرد تشويش على الأمور، مشيرا إلى نية الغرب عرقلة أي عمل مشترك لحل الأزمة الليبية.

وقال آغانين في تصريح لقناة RT: "التقارير الغربية عن نيّة موسكو إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا مجرد تشويش للأمور، فالدول الغربية هي التي دمرت ليبيا ومؤسساتها".

وأضاف: "تسعى هذه الدول لعرقلة أي عمل مشترك يرمي إلى إيجاد حل للأزمة الليبية، في محاولة منها للسيطرة على الأمور".

وتابع: "من هذا المنطلق يصدر الغرب الاتهامات لروسيا بأمور سلبية مختلفة، ولذلك أقول وبكل وضوح إنه ليس لدينا أي قواعد عسكرية وأي نية لإنشاء أو تأسيس قواعد عسكرية في ليبيا، ونحن فقط نتعاون مع الجيش الوطني الليبي حسب متطلباته".

المصدر: RT