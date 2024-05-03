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السفير الروسي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المستقيل يبحثان آخر المستجدات

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السفير الروسي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المستقيل يبحثان آخر المستجدات
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بحث سفير روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المستقيل عبد الله باتيلي، الانسداد الحالي في العملية السياسية وسبل تجاوز الأزمة والانقسام في هذا البلد.

وأوضحت السفارة الروسية في بيان: "التقى السفير الروسي لدى ليبيا السيد أيدار أغانين بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد عبد الله باتيلي، وناقشا الانسداد الحالي في العملية السياسية الليبية وسبل تجاوز الأزمة والانقسام في هذا البلد".

السفير الروسي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المستقيل يبحثان آخر المستجدات

وأعرب السفير الروسي عن أسفه لقرار الممثل الخاص باستقالته بشكل مفاجئ وتمنى له كل خير ونجاحات في المرحلة التالية من حياته، مؤكدا أنه سيكون سعيدا دائما بلقائه مرة أخرى إذا واصل السيد باتيلي مسيرته في العلاقات الدولية بصفة وطنية أو دولية.

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المصدر: RT

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