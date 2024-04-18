السفير الروسي ورئيس مجلس النواب الليبي يبحثان آخر المستجدات في ليبيا

بحث سفير روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يوم الخميس، تكثيف التعاون الروسي الليبي البرلماني، فيما تم التطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت السفارة الروسية في بيان: "18 أبريل زار السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى دولة ليبيا، السيد أيدار أغانين رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في مقره بمدينة القبة".

وأضاف البيان: "جرى خلال المحادثة تبادل مفصل لوجهات النظر حول مواضيع العملية السياسية في البلاد، بما في ذلك الاستقالة الأخيرة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد عبد الله باتيلي".

وذكر البيان أنه "تمت مناقشة القضايا بخصوص تكثيف التعاون الروسي الليبي البرلماني".

هذا وناقش السفير أيدار أغانين مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، يوم الخميس، القضايا المتعلقة بالعملية السياسية الليبية وتطور الوضع في البلاد.

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المصدر: RT