 
مباشر

السفير الروسي ومستشار الأمن القومي الليبي يبحثان تطور العملية السياسية في البلاد

أخبار العالم العربي

السفير الروسي ومستشار الأمن القومي الليبي يبحثان تطور العملية السياسية في البلاد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xdsy

بحث سفير روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، يوم الخميس، القضايا المتعلقة بالعملية السياسية الليبية وتطور الوضع في البلاد.

وأوضحت السفارة الروسية في ليبيا أن السفير أيدار أغانين التقى مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف.

السفير الروسي ومستشار الأمن القومي الليبي يبحثان تطور العملية السياسية في البلاد

وأضافت: "ناقش الطرفان القضايا المتعلقة بالعملية السياسية الليبية وتطور الوضع في البلاد، بما في ذلك في سياق التهديدات الإرهابية المحتملة والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات من منطقة الصحراء والساحل".

إقرأ المزيد
السفير الروسي في ليبيا يؤكد استمرار دعم موسكو لجهود المجلس الرئاسي
السفير الروسي في ليبيا يؤكد استمرار دعم موسكو لجهود المجلس الرئاسي

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا