السفير الروسي ومستشار الأمن القومي الليبي يبحثان تطور العملية السياسية في البلاد

بحث سفير روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، يوم الخميس، القضايا المتعلقة بالعملية السياسية الليبية وتطور الوضع في البلاد.

وأوضحت السفارة الروسية في ليبيا أن السفير أيدار أغانين التقى مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف.

وأضافت: "ناقش الطرفان القضايا المتعلقة بالعملية السياسية الليبية وتطور الوضع في البلاد، بما في ذلك في سياق التهديدات الإرهابية المحتملة والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات من منطقة الصحراء والساحل".

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المصدر: RT