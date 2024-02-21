السفير الروسي في ليبيا يؤكد استمرار دعم موسكو لجهود المجلس الرئاسي

أكد سفير روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين استمرار دعم موسكو لجهود المجلس الرئاسي الليبي، بما يحقق الاستقرار في في ليبيا.

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وأوضح السفير الروسي خلال لقاء جمعه بالنائب في المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، رؤية موسكو لتطوير العلاقات الليبية الروسية في عديد المجالات، وأكد رغبة بلاده بزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والأكاديمي، والاهتمام بمشاريع التنمية لمساهمتها في تحقيق الازدهار، وأكد استئناف عمل سفارة بلاده بكامل طاقمها في طرابلس نظرا لما تتمتع به من استقرار.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، وعددا من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد رغبة بلاده بتفعيل عمل اللجنة المشتركة التي تساهم تطوير علاقات التعاون الليبية الروسية، وقدم الدعوة للنائب لزيارة موسكو.

بدوره، أشاد النائب الليبي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وسبل تطويرها في عديد المجالات بما يخدم مصلحة ليبيا وروسيا، وأكد على العمل لتفعيل اللجنة المشتركة الليبية الروسية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة، واستئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة لاسيما السكة الحديدية.

وأكد على أن روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ومجموعة بريكس شريك استراتيجي لليبيا في كل المجالات لحرصها على استقرارها، ودعمها للاقتصاد الليبي لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على استمرار المجلس الرئاسي في حياديته بدعمه لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، التي تدعو إلى حوار شامل يهدف لإنهاء حالة الانسداد السياسي من أجل التوصل لإجراء انتخابات وفق قوانين عادلة تفضي لانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان.

وتطرق اللقاء إلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة وجدد النائب موقف ليبيا الثابت من الحرب، مبديا ارتياحه للموقف الروسي تجاهها، مطالبا بتوحيد الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

المصدر: RT