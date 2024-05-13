لافروف يبحث مع وفد ليبي استئناف عمل اللجنة الحكومية الروسية الليبية المشتركة

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي والمكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر الباعور.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية في أعقاب اللقاء الذي عقد بموسكو، يوم الاثنين، أن الجانب الروسي "أكد السعي إلى مواصلة المساعدة على إحلال الاستقرار" في ليبيا، مع التأكيد على "أهمية ضمان الطابع الشامل للحوار الوطني الهادف إلى الحفاظ على وحدة أراضي وسيادة الدولة الليبية".

وأضاف البيان: "جرى التأكيد على الحاجة إلى توحيد جهود المجتمع الدولي لدعم جهود الليبيين في ما يتعلق بمواصلة تفعيل العملية السياسية مع الدور الرائد للأمم المتحدة".

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وحسب البيان، أعرب الجانبان عن "اهتمامهما المشترك بتعزيز التعاون المتعدد الأوجه والمتبادل المنفعة"، حيث اعتبر الجانبان أن "من المجدي ترتيب الأمور بحيث يستأنف عمل اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الليبية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي التقني، التي يراد منها أن تلعب دور آلية التنسيق الرئيسية للتعاون الثنائي في المجال التجاري والاقتصادي".

وجرت في مقر الخارجية الروسية كذلك مشاورات بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والوفد الليبي، كان خلالها التركيز على تطورات الأوضاع في ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: RT