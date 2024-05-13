اللافي يتوجه إلى موسكو لبحث التعاون العسكري والاقتصادي بين ليبيا وروسيا

توجه نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي إلى موسكو في زيارة رسمية سيبحث خلالها عددا من القضايا التي تهم البلدين.

ويرافق اللافي، المكلف بأعمال وزير الخارجية الطاهر الباعور، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد، وعدد من المسؤولين.

كما سيجري اللافي عددا من اللقاءات الثنائية مع وزير الخارجية الروسي المكلف سيرغي لافروف، ووزير الدفاع الملكف سيرغي شويغو.

وستشمل المباحثات التطورات في ليبيا والمنطقة وملفات التعاون الاقتصادي والعسكري مع روسيا الاتحادية.

وقبل أيام، أعرب محمد الجهاني مدير مكتب ديوان مدير الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة شرقي ليبيا عن انفتاح بلاده على جميع الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن روسيا بين الدول المرحب بها.

المصدر: RT