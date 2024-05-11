مسؤول ليبي: روسيا من الدول المرحب باستثماراتها لدينا

أعرب محمد الجهاني مدير مكتب ديوان مدير الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة شرقي ليبيا عن انفتاح بلاده على جميع الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن روسيا بين الدول المرحب بها.

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وأضاف في حديثه مع وكالة "سبوتنيك"، أن "الشراكة مع الجانب الروسي مهمة، خاصة أن روسيا دولة كبيرة وفاعلة في المجتمع الدولي، ومن أكبر الدول من ناحية الاستثمار والاقتصاد، ونحن نحبذ الاستثمارات الروسية".

وأوضح أن "الهيئة تقدم الدعم للمستثمرين الأجانب خلال المراحل الثلاث من التأسيس إلى التشغيل"، مشيرا إلى أن "ليبيا تسعى لتنويع الاستثمار والاقتصاد وعدم اقتصاره على الصناعات النفطية، حيث نسعى لتكون ليبيا محطة نحو الدول الأفريقية".

وتأتي تصريحات الجهاني، خلال مشاركته في "قمة AIM للاستثمار"، التي عقدت في أبو ظبي في الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري، والتي وفرت في دورتها الحالية، العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حول العالم للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات من خلال 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى.

المصدر : سبوتنيك