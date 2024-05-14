مسؤول ليبي يعلن عن برامج لتواصل اللجنتين الليبية والروسية ونقاش للتعاون في الطاقة والزراعة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الليبي رئيس اللجنة الليبية الروسية المشتركة مسعود عبيد أن العلاقات مع موسكو تحسنت مؤخرا وهناك برامج للتواصل بين اللجنتين الليبية والروسية.

ولفت في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أنه سيتم بحث ملفات عدة بين الجانبين في مجالات الطاقة والزراعة.

وأضاف: "بدأنا بوضع برامج للتواصل بين اللجنتين (الروسية والليبية) وستكون هناك ملفات معروضة للتباحث وخاصة في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والزراعة من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن "العلاقات الليبية الروسية متجذرة ومتميزة إبان النظام السابق ولكن ما بعد 2011 الظروف ألقت بظلالها على العلاقات جميعها وأصبحت شبه جامدة.. وبدأت تتحسن العلاقات الفترة الأخيرة، ولكن للانقسام السياسي آثاره بعد".

ووصل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي على رأس وفد رفيع إلى موسكو أمس في زيارة رسمية سيبحث خلالها عددا من القضايا التي تهم البلدين.

المصدر: سبوتنيك + RT