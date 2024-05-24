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السفارة الروسية في ليبيا تعلن استئناف عمل قنصليتها

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السفارة الروسية في ليبيا تعلن استئناف عمل قنصليتها
AFP
طرابلس، ليبيا
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أعلنت السفارة الروسية لدى ليبيا استئناف عمل قسمها القنصلي في طرابلس اعتبارا من الـ1 من يونيو القادم.

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وجاء في بيان السفارة على "تلغرام": "يستأنف القسم القنصلي بالسفارة الروسية لدى ليبيا اعتبارا من 1 يونيو عمله. عنوان القسم القنصلي: طرابلس، شارع الفتح، فندق "راديسون بلو المهاري" قاعة تاجوراء".

وأضاف البيان: "ساعات عمل المكتب: من الاثنين إلى الخميس من الساعة 10:30 إلى الساعة 14:00 للمواطنين الروس والأجانب، والجمعة من الساعة 10:30 إلى الساعة 14:00 للمواطنين الروس فقط. يتم قبول الوثائق المتعلقة بملف الجنسية في أيام الجمعة فقط".

المصدر: RT



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