هل تنجح إسرائيل في استكمال تهجير الفلسطينيين من رفح؟

وسط الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول العملية المزمعة في رفح، يطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سهامه نحو شريكه في مجلس الحرب بيني غانتس

وأشار إلى أن هناك جهات داخل إسرائيل انضمت إلى الولايات المتحدة لمنع عملية عسكرية في رفح، مضيفًا أن من يسافر إلى واشنطن عليه أن يعرف أن يقول للأمريكيين لا كما يفعل هو.

هذه الصدامات تأتي في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي جو بايدن أنه طلب من نتنياهو إرسال فريق إلى واشنطن لبحث مخطط اجتياح رفح، مشددًا على أهمية الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في غزة يستمر لأسابيع كجزء من اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

فما قدرة تل أبيب على شن عملية في رفح دون ضوء أخضر أمريكي؟ وما الانعكاسات المحتملة لأي توغل بري في هذه المنطقة على خطط تهجير الفلسطينيين ومعاهدة السلام مع مصر؟

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