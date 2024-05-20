"أكسيوس": نتنياهو منع اجتماعات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين

منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قادة المخابرات والأمن الإسرائيليين من الاجتماع مع مسؤولين ومشرعين أمريكيين مرات عدة منذ بدء الحرب في غزة.

وأبلغ مسؤولون أمريكيون موقع "أكسيوس" أن أحدث مساعي نتنياهو للسيطرة على الرسائل المتعلقة بالحرب جاءت قبل 3 أسابيع، حين منع مديري الموساد وجهاز الأمن الداخلي ووكالات الاستخبارات والأمن من الاجتماع مع نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ماركو روبيو.

ورأى مسؤولون أمريكيون، وبعض منتقدي نتنياهو في إسرائيل، أن ذلك علامة على ما يبدو أنها شكوك متزايدة بشأن المؤسسة الاستخباراتية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية، التي لديها وجهات نظر متباينة بشأن كيفية إدارة نتانياهو للحرب.

وقال مسؤول إسرائيلي إن "وفدا واحدا فقط من الكونغرس زار إسرائيل منذ 7 أكتوبر عقد اجتماعات مع مديري الموساد وجهاز الأمن الداخلي، وهو تراجع كبير عما كان عليه الأمر قبل الحرب".

وقال مسؤول أمريكي إن "مكتب نتنياهو منع عدة اجتماعات بين جهاز الأمن الداخلي ومسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى".

وكشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون للموقع أنه قبل بضعة أشهر، حاول نتنياهو منع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من الاجتماع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، وكان الحل الوسط أن ينضم هاليفي إلى اجتماع بين بلينكن وأعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله، "كانت هناك حالات عدة من هذا القبيل، وكان من الواضح لنا أن نتنياهو كان يحاول فقط منع الحكومة الأمريكية من الحصول على معلومات تتعارض مع خطه".

وأضاف المسؤول أن "الحظر الذي فرضه نتنياهو فعال جزئيا فقط، لأن هناك علاقات كثيرة بين المسؤولين في كلا البلدين، الذين يجدون طرقا للتغلب عليه".

المصدر: axios