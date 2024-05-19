متظاهرون مطالبون برحيل نتنياهو يغلقون مدخل القدس بصندوق اقتراع عملاق (فيديو)

أغلق متظاهرون إسرائيليون مدخل القدس بصندوق اقتراع عملاق وقيدوا أنفسهم بسلاسل حديدية صباح اليوم الأحد، مطالبين بتقديم موعد انتخابات الكنيست وإجرائها في أقرب وقت.

ودعت حركة "تغيير الاتجاه"، التي نظمت الفعالية الاحتجاجية، إلى الإعلان عن موعد الانتخابات الجديدة، وتساءلت عبر منشور على منصة "إكس"،: "هل نحن مستعدون لرؤية نفس الحكومة في 7 أكتوبر 2024؟ الحكومة التي تخلت عنا جميعا يجب أن ترحل، والأمر يعتمد علينا فقط!".

פעילי משנים כיוון הצליחו להפתיע את המשטרה ולחסום את הכניסה לירושלים עם קלפי ענק. הפקק נאסף. pic.twitter.com/zFJQMJeDpt — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) May 19, 2024

בכניסה לירושלים הוקם מיצג מחאה בכביש ובו קלפי, כשבמקביל נשמעות קריאות לשחרור חטופים. נתיב אחד נחסם לתנועה, וכוחות כיבוי הוזעקו למקום לאחר שמפגינים קשרו את עצמם@VeredPelmanpic.twitter.com/9NwENYfflh — כאן חדשות (@kann_news) May 19, 2024

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وفي وقت لاحق، احتجزت الشرطة ثلاثة متظاهرين، وتم إجلاء جميع المتظاهرين إلى الرصيف، ليعاد فتح الطريق أمام حركة المرور.

وأعلنت "تغيير الاتجاه" أنها تعتزم تنظيم احتجاج أمام مقر الكنيسيت غدا الاثنين مع انطلاق الدورة الصيفية له.

يأتي ذلك بعد أن خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في تل أبيب مطالبين برحيل نتنياهو وحكومته مساء أمس السبت، فيما دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى وقف الحرب وإبرام صفقة تبادل للأسرى مع "حماس" تعيد المحتجزين أحياء بشكل فوري.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية