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هل أفشلت صواريخ ومسيرات الحوثيين التحالف البحري الأمريكي؟

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بموازاة إعلان هيئة التجارة البحرية البريطانية عن محاولة استهداف إحدى السفن التجارية بصاروخ باليستي أطلق من معسكر الحمزة في محافظة إب، يأتي تأكيد الحوثيين

على نجاحهم في التعامل مع التواجد العسكري الأمريكي والأوروبي في البحر الأحمر وإجبار عدد من السفن على المغادرة، بهذا السياق وصف نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بصنعاء حسين العزي مغادرة فرقاطة ألمانية البحرَ الأحمر بالخطوة الصحيحة، وذلك بعد رحيل سفن فرنسية ودنماركية وبلجيكية عن المنطقة.. في هذ السياق أعلن مكتب الإحصاءات البريطاني تراجع حركة الشحن بالبحر الأحمر بمقدار الثلثين.
فما حقيقة سحب دول أوروبية لسفنها من البحر الأحمر؟ وما أسباب تراجع زخم عمليات الحوثيين في المنطقة؟

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