ما قضية شحنة الأسلحة التي عثر عليها في البترون؟ الجيش اللبناني يوضح (صور)

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني قبل أيام شاحنة على أوتوستراد البترون (شمال البلاد) باتجاه العاصمة بيروت بعد عطل تعرضت له، تبين بأنها محملة بشحنة "سلاح فردي".

ونفت معلومات لموقع "ليبانون ديبايت"، أن "تكون شحنة الأسلحة المضبوطة في البترون مؤلفة من مسدسات ثقيلة أو متوسطة، بل هي أسلحة فردية، تركية الصنع"، مؤكدة أن هوية صاحب الأسلحة باتت معروفة لدى الأجهزة الأمنية، وأنه يتم تتبع أكثر من شاحنة خرجت من مرفأ طرابلس لاشتباهها بحمل أسلحة.

شحنة الأسلحة المضبوطة في #البترون مؤلفة من مسدسات تركية الصنع. وبحسب المعلومات الأولية "شحنة الأسلحة المضبوطة دخلت إلى لبنان لصالح أحد تجّار الأسلحة عن طريق التهريب عبر طرابلس".



كما أنّ #مخابرات_الجيش تنفّذ انتشارًا على طول الأوتوستراد وتدقّق في حمولة الشاحنات للاشتباه بمرور… pic.twitter.com/yqNj8oCYhe — Lebanos (@lebanosnews) May 20, 2024

وقد أعلن الجيش اللبناني في بيان أنه بتاريخ 20 مايو، اشتعلت شاحنة محملة بالزيوت في بلدة بسبينا – البترون وتبين أنها كانت تحمل 304 مسدسات مهربة ومخفية فوق المحرك مع كمية من المماشط.

وأكد أنه تم توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم بعملية التهريب، مبينا أن عناصره قاموا بتفتيش الشاحنات الأخرى التي وصلت مع هذه الشاحنة على متن باخرة إلى مرفأ طرابلس، وتبين أنها تحمل مواد وبضائع مختلفة، ولم يعثر على أي أسلحة أو ممنوعات داخلها.

بتاريخ ٢٠/ ٥ / ٢٠٢٤، اشتعلت شاحنة محمّلة بالزيوت في بلدة بسبينا – البترون وتبيّن أنها كانت تحمل ٣٠٤ مسدسات مهربة ومخفية فوق المحرك مع كمية من المماشط، وأوقفت مديرية المخابرات عددًا من الأشخاص المشتبه في تورطهم بعملية التهريب. وقد عمل الجيش على تفتيش الشاحنات الأخرى التي وصلت مع… pic.twitter.com/oHFfw0tXcr — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 21, 2024

وأعلن الجيش في بيان لاحق أن مديرية المخابرات في مرفأ طرابلس ضبطت شاحنة تحمل 400 مسدس حربي مهرب ومخفي داخلها، وأوقفت سائقها، مبينا أنه تم تسليم المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لمعرفة وجهتها وتوقيف بقية المتورطين.

ضبطت مديرية المخابرات في مرفأ طرابلس شاحنة تحمل ٤٠٠ مسدس حربي مهرّب ومخفي داخلها، وأوقفت سائقها.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لمعرفة وجهتها وتوقيف بقية المتورطين.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/CqiZNswiU6 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 21, 2024

المصدر: RT + "ليبانون ديبايت"