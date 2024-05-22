نازيو أوكرانيا بأوروبا.. أدوات واشنطن لإشعال حروب مع روسيا

النازية في أوروبا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية على يد الجيش الأحمر وحلفائه الأوروبيين كانت إما عبارة عن خلايا نائمة وإما مسجونة داخل زنزانات محكمة الاقفال،

لكن يبدو أن أحدهم أيقظها، وفتح أبواب زنزاناتها خفية لتطل بوجهها القبيح مرة أخرى في أوروبا وأوكرانيا وتجلب معها ويلات القتل العنصري والحروب.. كيف عادت؟ برعاية من؟ كيف تستخدم اليوم في زعزعة القارة العجوز؟ وما عواقب إحياءها على مستقبل الأوروبيين؟

هذه الأسئلة نناقشها مع ضيفي الفيلسوف لوسيان سوريز المختص في الجماعات النازية في أوروبا وله فيها كتب آخرها تفق الرجل الأبيض.

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