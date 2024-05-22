أكد السيناتور الأمريكي السابق صامويل براونباك في محادثة أجراها مع صانعي المقالب الروسيين "فوفان" و"ليكسوس" أن النخب في الولايات المتحدة تخطط لإطالة أمد النزاع في أوكرانيا لعام آخر.

وقال السيناتور الأمريكي السابق في محادثته مع فلاديمير كوزنتسوف (فوفان) وأليكسي ستولياروف (ليكسوس) إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "لا يظهر قيادة قوية" في العام الأخير من ولايته.

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وأضاف: "يحاول الكثير من الناس ترك الوضع كما هو لمدة عام على أمل إعادة انتخاب ترامب رئيسا، حيث سيقود البلاد زعيم قوي وسيتصرف بشكل حاسم".

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية نهاية الشهر الماضي ، أن رئيس البلاد السابق دونالد ترامب يتمتع بدعم عدد أكبر من الناخبين من رئيس البيت الأبيض الحالي جو بايدن.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر 2024، والمنافسون الرئيسيون في السباق الانتخابي هم رئيس الدولة الحالي الديمقراطي جو بايدن، والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

المصدر: RT