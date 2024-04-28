استطلاع: ترامب يحظى بدعم الناخبين أكثر من بايدن

أظهرت لنتائج استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن رئيس البلاد السابق دونالد ترامب يتمتع بدعم عدد أكبر من الناخبين من رئيس البيت الأبيض الحالي جو بايدن.

وبحسب الاستطلاع الذي تم إجراؤه في الفترة من 18 إلى 23 أبريل وشمل 967 ناخبا مسجلا، وبنسبة خطأ إحصائي 3.8%، فإن 49% من المشاركين يؤيدون ترامب، وفي الوقت نفسه، يؤيد 43% من المستطلعة مواقفهم بايدن.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر 2024، والمنافسون الرئيسيون في السباق الانتخابي هم رئيس الدولة الحالي الديمقراطي جو بايدن، والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

وقد حصل كلا المرشحين بالفعل على ما يكفي من أصوات المندوبين من الأصوات الأولية لتأمين ترشيح حزبيهما، وقد أعلن جميع منافسيهم تقريبا انسحابهم من السباق الانتخابي.

وينص الدستور الأمريكي على إجراء انتخابات رئاسية في البلاد كل أربعة أعوام؛ وتجري الانتخابات في يوم الثلاثاء في الفترة ما بين 2 إلى 8 من نوفمبر، ويحق للرئيس المنتخب أن يترشح لدورة انتخابية ثانية.

المصدر: RT