ترامب يصف كينيدي جونيور بأنه "فخ" ديمقراطي

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن المرشح الرئاسي المستقل، روبرت كينيدي جونيور، “فخ” نصبه الديمقراطيون، لضمان إعادة انتخاب جو بايدن لولاية ثانية كرئيس للدولة.

وكتب ترامب على موقع Truth Social: "روبرت كينيدي جونيور إنما هو "فخ" ديمقراطي، وهو ليبرالي يساري راديكالي تم تنصيبه للمساعدة على إعادة انتخاب المحتال جو بايدن، أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".

ووفقا للرئيس السابق، الاصوات التي سيتم منحها لكينيدي جونيور خلال التصويت في نوفمبر ستكون مثابة أصوات "ضائعة".

وقد أظهر استطلاع أجرته شبكة "إن بي سي" في أبريل أن المرشحين المستقلين في الانتخابات الرئاسية يضرون بالجمهوري دونالد ترامب أكثر من إضرارهم بالديمقراطي جو بايدن.

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وبالتالي، عند الاختيار من بين مرشحين، يتقدم الرئيس السابق ترامب على رئيس الدولة الحالي بايدن بنقطتين مئويتين - 46% مقابل 44%، لكن التفضيلات تتغير إذا دخل السباق ثلاثة مرشحين آخرين غير مرتبطين بالأحزاب الرئيسية إلى ميدان التنافس الانتخابي.

وفي حال تزايد أعداد المتنافسين، تشير الاستطلاعات إلى أن يابدن سيحصل على 39%، وترامب 37%، والمرشح المنشق عن الحزب الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور 13%، وزعيمة حزب الخضر جيل ستاين 3%، والمرشح المستقل الآخر كورنيل ويست 2%.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر 2024. والمتنافسون الرئيسيون في السباق الانتخابي هم رئيس الدولة الحالي الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي