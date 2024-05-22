عائلات رهائن إسرائيليين تنشر فيديو "اختطاف الجنديات المراقبات في قاعدة ناحال عوز"

نشرت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" فيديو اختطاف الجنديات المراقبات في قاعدة "ناحال عوز" كما سجلته كاميرات "حماس".

وأكد الأهالي أن الفيديو يشكل "إدانة لاذعة للفشل الإسرائيلي لإعادة المختطفين"، مضيفين: "ليست هناك مهمة أعظم، ولا انتصار أهم، ولا فرصة لإعادة الأمل إلى إسرائيل دون استعادة الجميع: الأحياء والقتلى للدفن.. يجب على الحكومة الإسرائيلية ألا تضيع ولو لحظة واحدة أخرى، وعليها أن تعود إلى طاولة المفاوضات اليوم".

אזהרת טריגר: סרטון חטיפת התצפיתניות הוא כתב אישום חריף על מחדל לאומי של הפקרת החטופות והחטופים מזה 229 יום.



לממשלת ישראל אסור לבזבז אפילו רגע אחד נוסף - עליה לחזור לשולחן המו״מ עוד היום! pic.twitter.com/X6KHOMUpDN — מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים (@BringThemHome23) May 22, 2024

وفي وقت سابق من اليوم كان أهالي المراقبات الخمس اللاتي ما زلن في الأسر ، ليري إلباغ، كارينا أريف، أجام بيرغر، دانييلا جلبوع ونعمة ليفي، قد أعلنوا أنهم قرروا نشر مقطع فيديو قاسيا لهن، للرأي العام ووسائل الإعلام مساء اليوم.

وفي أواخر نوفمبر التزمت إسرائيل وحركة حماس بهدنة استمرت أسبوعا وأطلقت خلالها الحركة سراح 105 رهائن، من بينهم 80 إسرائيليا، بينما أفرجت إسرائيل بالمقابل عن 240 فلسطينيا كانوا محتجزين في سجونها.

وبينما لا يزال 132 أسيرا محتجزا لدى حماس في غزة، تقول إسرائيل إن 35 منهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة، فيما تشير تقارير إعلامية بأن 40 منهم فقط لا زلوا أحياء.

المصدر: RT