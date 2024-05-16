عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تضغط على حكومة نتنياهو: "تكلموا مع المصريين والقطريين!

طلبت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة اليوم الخميس، من الحكومة الإسرائيلية والقادة السياسيين، التخلي عن الخلافات واستئناف المفاوضات بمساعدة الوسطاء.

إقرأ المزيد

ودعت العائلات حكومة بنيامين نتنياهو، إلى إرسال وفد إلى مصر وقطر للعمل على جسر الفجوات والتوصل لصفقة تعيد كل الأسرى.

وفي أواخر نوفمبر التزمت إسرائيل وحماس بهدنة استمرت أسبوعا وأطلقت خلالها الحركة سراح 105 رهائن، من بينهم 80 إسرائيليا، بينما أفرجت إسرائيل بالمقابل عن 240 فلسطينيا كانوا محتجزين في سجونها.

وبينما لا يزال 132 أسيرا محتجزا لدى حماس في غزة، تقول إسرائيل إن 35 منهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة، فيما تشير تقارير إعلامية بأن 40 منهم فقط لا زلوا أحياء.

المصدر: وكالات