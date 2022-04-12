من أوصل مفاوضات روسيا وأوكرانيا لطريق مسدود؟

وصلت المفاوضات الروسية ـ الأوكرانية إلى طريق مسدود، بسبب عدم التزام القيادة الأوكرانية بما اتفق عليه في محادثات إسطنبول. ليست المرة الأولى التي تتملص فيها القيادة الأوكرانية من تعهد أو اتفاق، هذه لازمة لدى القيادة الأوكرانية، لكن بغض النظر عن ذلك ستحقق روسيا أهدافها في أوكرانيا بالكامل، والتأكيد على لسان الرئيس الروسي. ما الذي يترتب على هذا الإعلان من جانب بوتين؟ كيف سيترجم على الأرض في سياق العمليات العسكرية؟ ما هي مصير المفاوضات مع الجانب الأوكراني؟ إلى متى سيواصل التعنت في المفاوضات انصياعاً لواشنطن، المستعدة لقتال روسيا حتى آخر أوكراني؟

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