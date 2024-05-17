البنتاغون ينشر صورا جوية للرصيف البحري الأمريكي قبالة غزة

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، صورتين جويتين لرصيف مؤقت تم الانتهاء منه حديثا وتم تثبيته على ساحل غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

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وتظهر إحدى الصور التجهيزات اللوجستية وهي تقترب من الساحل، بينما تظهر الصورة الأخرى نظام الرصيف الذي تم ربطه لاحقا بساحل غزة.

وقالت الولايات المتحدة إن "المساعدات ستبدأ في دخول غزة عبر الرصيف في الأيام المقبلة".

وذكر البنتاغون، الخميس، أنه لم يرصد أي مؤشرات على أن حركة "حماس" تخطط لاستهداف الرصيف.

CNN

CNN

وقالت نائب المتحدث باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي: "ليس لدينا أي مؤشرات على أنه ينبغي أن تكون هناك أي هجمات على هذا الرصيف، ولكن في حالة وقوع هجمات إما باتجاه الممر الإنساني البحري أو حول منطقة التجمع، فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الشعب الفلسطيني، الذي يحتاج إلى هذه المساعدات".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت الجمعة أن الشاحنات المحملة بالمساعدات بدأت بالتحرك نحو شاطئ غزة، عبر الرصيف المؤقت الذي تم إنشاؤه.

وأكدت أنه "لم تصل أي قوات أمريكية إلى الشاطئ في غزة"، مشيرة إلى أن "هذا جهد مستمر متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر ممر بحري ذي طبيعة إنسانية بالكامل، وسيشمل سلع المساعدات التي تبرع بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية".

المصدر: سي أن أن