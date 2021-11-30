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ما سبب رفض لبنان شروط السعودية حول حزب الله؟

أخبار العالم العربي

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في خضم صراع إقليمي ودولي حول لبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية يطلق الرئيس اللبناني ميشال عون جملة مواقف حيال الأزمة اللبنانية الخليجية وذلك بعد لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

ولعل أهم هذه المواقف التأكيد على أن بلاده تريد أطيب العلاقات وأفضلها مع المملكة العربية السعودية، نفي تلقي الدولة اللبنانية أي طلب رسمي للنظر بدور حزب الله، عدم طلبه من وزير الاعلام جورج قرداحي الاستقالة على خلفية تصريحاته التي أشعلت شرارة الأزمة..  

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