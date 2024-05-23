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بيانات حديثة عن صادرات السعودية

مال وأعمال

بيانات حديثة عن صادرات السعودية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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سجلت الصادرات السعودية السلعية خلال مارس الماضي تراجعا بنسبة 5.9% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، متأثرة بتراجع الصادرات النفطية.

وبحسب بيان للهيئة العامة للإحصاء، فقد انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 78.1% خلال مارس 2023 إلى 76.9% في مارس 2024.

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وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت في مارس الماضي بنسبة 1%، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض خلال مارس الماضي بنسبة 17.2% عن نفس الشهر من العام السابق.

المصدر: الاقتصادية

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