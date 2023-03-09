كيف فجرت الولايات المتحدة أنابيب السيل الشمالي؟

في تعقيب للكرملين على تقارير أمريكية حول تورط رجل أعمال مؤيد لأوكرانيا في تفجير خط أنابيب السيل الشمالي شكك المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في رواية صحيفة نيويورك تايمز

وشدد بيسكوف على أن عملية التفجير معقدة وصعبة، ولا يمكن تنفيذها إلا بتدخل أجهزة أمنية حكومية على مستويات عالية من التدريب والتجهيز.

كما شدد بيسكوف على تمسك روسيا بإجراء تحقيق دولي شفاف وعدم السماح بتحويل الانتباه من خلال طرح فرضيات مختلفة.

فما هي خلفيات ظهور روايات متباينة حول هوية المسؤول عن تفجير السيل الشمالي؟ وما هي احتمالات قبول الدول المعنية بإجراء تحقيق أممي في الهجوم؟

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