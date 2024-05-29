الولايات المتحدة.. انفجار عنيف في بنك بولاية أوهايو وإصابة 7 أشخاص (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية انفجارا عنيفا وقع يوم الثلاثاء في أحد البنوك بوسط مدينة يونغستاون بولاية أوهايو، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص.

وأفادت قناة "WFMJ" بأن الطابق الأول من مبنى مكون من 13 طابقا في شارع "E. Federal Street"، والذي يضم بنك "تشيس"، انفجر حوالي الساعة 2:45 مساء (بالتوقيت المحلي).

وتمت الإشارة إلى أن سبب الانفجار هو الغاز.

وأظهرت اللقطات التي وثقتها كاميرات المراقبة الانفجار العنيف الذي أدى إلى تحطم النوافذ وتطاير الحطام على طول الطريق عبر الشارع، ثم تجتاح سحابة من الدخان الكثيف مبنى المدينة، ويبدو أن الطابق الأول من المبنى قد تم تدميره بالكامل.

وفقا لمستشفى "ميرسي" الصحي في يونغتاون، تم نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى، من بينهم شخص واحد في حالة حرجة.

في حين أنه لا يزال هناك شخص واحد في عداد المفقودين، وفقا لرئيس الإطفاء باري فينلي.

وقالت زوجة الرجل (المفقود) لمحققي الإطفاء إنه ذهب للعمل في المبنى صباح الثلاثاء، فيما ذكرت شبكة "WKBN" أن أطقم العمل لم تتمكن من تحديد مكانه تحت الأنقاض.

وطلبت إدارة شرطة يونغستاون من الناس الابتعاد عن المنطقة، كما أن عدة طوابق من المبنى فوق الضفة عبارة عن شقق سكنية، تم إخلاؤها من قبل فرق الاستجابة.

وأبلغ الناس في المنطقة عن دوي يصم الآذان أعقبته رائحة غاز.

Here is the dramatic security video of the explosion at the Chase Bank Building in downtown Youngstown. pic.twitter.com/QdapO52uME — 21 WFMJ (@21WFMJ) May 28, 2024

المصدر: "نيويورك بوست"