رئيس "الفيفا" يوجه رسالة لرونالدو بعد إنجازه التاريخي في الدوري السعودية

وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو رسالة تهنئة إلى قائد نادي النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد إنجازه التاريخي في الدوري السعودي.

وأنهى رونالدو موسمه (الكامل) الأول في الدوري السعودي في صدارة قائمة الهدافين برصيد 35 هدفا.

🟡 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂𝐀𝐋 🔵



Cristiano Ronaldo breaks the Saudi League Record for most goals in a season 🤩

He reached now 35 Goals/31 Games. 🔥



The FIRST EVER To Be

THE LEAGUE TOP SCORER

of 4 Different Countries! 🐐 pic.twitter.com/1XxJ99Tfgq — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 27, 2024

وهذا هو أعلى رصيد تهديفي للاعب في موسم واحد منذ بداية دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-2009، وتجاوز "الدون" الرقم القياسي السابق الذي سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله (34 هدفا) في موسم 2018-2019 بقميص النصر.

وأصبح رونالدو أيضا أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في أربعة دوريات مختلفة بعد أن توج هدافا مع ريال مدريد الإسباني في العديد من المناسبات، ويوفنتوس الإيطالي، وكذلك مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وأخيرا نادي النصر السعودي.

ونشر رئيس "الفيفا" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة له رفقة رونالدو حاملا قميص النصر، وعلق قائلا: "تهانينا لكريستيانو على تحطيم الرقم القياسي في الدوري السعودي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد".

وأضاف: "لقد حقق الآن هذا التميز المذهل في أربع دول مختلفة خلال مسيرته المظفرة مع الأندية! إنجاز رائع حقا!".

المصدر: RT